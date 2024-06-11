Глебов: «Конечно, Джикия усилил бы «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о том, смог бы защитник Георгий Джикия усилить команду.

«Он сильный опытный футболист. Конечно, он поможет, усилит нас», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.