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Тюкавин: «Если меня признали лучшим игроком РПЛ, наверное, так и есть»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как воспринимает то, что его признали лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24.

«Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ на данный момент? Если признали лучшим, наверное, все так и есть. Во мне это, конечно, ничего не меняет. Провел хороший сезон — сразу же признали лучшим игроком, нужно продолжать в том же духе и улучшать свои результаты в следующем сезоне.
Конечно, то, что мы не стали чемпионами, подпортило сезон, но, как я уже говорил — за последние шесть туров никто и не знал, что мы будем в Краснодаре бороться за чемпионство. А так, конечно, очень обидно в последнем матче упускать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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