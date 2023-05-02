Глеб считает, что игроки РПЛ могут переходить в АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб ответил на вопрос, смогут ли футболисты РПЛ перейти в чемпионат Англии.

«Могут, но все это зависит от того, как будут тренеры доверять игрокам. Для каждого футболиста, доверие тренера очень важно. Уверенность в себе, когда выходишь на поле и имеешь право на ошибку, чувствуешь себя более расслабленным и раскрепощенным. Ты можешь раскрыть весь свой потенциал, поэтому, думаю, да, могут перейти», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.