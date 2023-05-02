Деменко предположил, какой европейский чемпионат наиболее подходит Малкому

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Малкому со стороны европейских клубов.

«Тяжело, конечно, сказать, какой европейский чемпионат наиболее подходит Малкому. Но если смотреть на его технику, то можно предположить, что испанский. Однако, если у него действительно есть предложения из Английской Премьер-лиги, то почему бы не воспользоваться таким шансом. Особенно если приглашают в такой именитый клуб, как «Арсенал». Сам по себе покер не влияет на интерес к Малкому со стороны иностранных клубов. Здесь играют роль общая статистика, лидерство в списке бомбардиров РПЛ, чемпионские титулы, интерес со стороны сборной Бразилии и работа агента. То, как агент преподносит его игровые качества. На основании этих факторов и принимается решение», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.