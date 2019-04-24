Главный врач "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

– Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации , – цитирует "РИА Новости" Цыганков.

​Александр Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября.