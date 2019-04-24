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Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина

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Главный врач "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

– Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации , – цитирует "РИА Новости" Цыганков.

Александр Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190424/1553002709.html

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