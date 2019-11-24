Гильерме и Кокорин оценили сэйв Шунина
15:11
Голкипер «Динамо» Антон Шунин отразил пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). Уже в добавленное ко второму тайму времени он намертво взял удар Алексея Ионова.
После окончания мата в Instagram его поздравили много людей, в том числе и некоторые футбоисты.
— Молодец, Антонио, — написал латинецей вратарь «Локомотива» Гильерме.
— Лев, — добавил нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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