Гильерме и Кокорин оценили сэйв Шунина

Голкипер «Динамо» Антон Шунин отразил пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). Уже в добавленное ко второму тайму времени он намертво взял удар Алексея Ионова.

После окончания мата в Instagram его поздравили много людей, в том числе и некоторые футбоисты.

— Молодец, Антонио, — написал латинецей вратарь «Локомотива» Гильерме.

— Лев, — добавил нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

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