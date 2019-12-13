Геркус отреагировал на информацию о новых инвесторах для ЦСКА
17:00
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter удивился информации о новых инвесторах ЦСКА.
— Ого! Вот это новости! — написал Геркус в ответ на новость о том, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение о конвертации долга ЦСКА в акции и уже пытается найти для него новых стратегических инвесторов.
Ого! Вот это новости!https://t.co/DkjX3Ru3jW— Илья Геркус (@ilgerkus) December 13, 2019
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