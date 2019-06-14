Геннадий Орлов: "Думаю, что "Зенит" продлит контракт с Кокориным. Ему нужно дать шанс"

​Известный телекомментатор Геннадий Орлов​ в интервью "СЭ" поделился мнением о Александре Кокорине и Павле Мамаеве​, которые были осуждены за драки в Москве.

– Что тут сказать... Я согласен с Юрием Палычем Семиным​, который заявил, что это хулиганство тянет на 15 суток. А так как мы с ним ровесники, то я солидарен со мнением главного тренера "Локомотива". Вот и все. Показательный процесс...

– Верите, что Кокорин еще будет играть в "Зените"?

– Да, я все равно верю. В декабре он должен вернуться. Ему дадут шанс. Так же, как и Мамаеву. Павла тоже кто-то с удовольствием пригласит. Почему нет? Думаю, ребята еще себя проявят. У них будет большая мотивация вернуться в футбол.

– Не сломаются?

– Все зависит от них самих! Надо тренироваться. Надеюсь, в тех местах, куда их отправят, есть возможность как-то поддерживать форму. Пусть им дадут такую возможность. Валентин Козьмич Иванов мне рассказывал, как он с несколькими футболистами неоднократно ездил на зону к Эдуарду Стрельцову. Они возили туда мячи, форму. Зачем? Чтобы и там люди могли хоть иногда играть в футбол. Это же не запрещено! Проводилось первенство тюрем. Заключенные тоже имеют какое-то время на отдых. Просто этим надо заниматься. Кокорину и Мамаеву нельзя терять надежду. Стрельцов вышел и дважды стал лучшим футболистом страны.

– Но Кокорин и Мамаев по уровню футбольного таланта все-таки уступают Стрельцову, разве нет?

– Я говорю про пример, про метод. Понимаете? Стрельцов же смог после нескольких лет заключения вернуться в большой футбол. Так вот пусть он станет маяком для Кокорина и Мамаева!

– Значит, вы не исключаете, что Кокорин вновь заиграет даже в "Зените"? У него же летом закончится контракт...

– Заканчивается. Но думаю, контракт продлят на других условиях. А куда деваться? Считаю, шанс парню все равно нужно дать. Кокорин оступился, да. Но мы же гуманисты. Или теперь должны отвернуться от него? Моя позиция такова: любой человек имеет право на шанс. Был у нас такой замечательный педагог Макаренко, написал "Педагогическую поэму", вот он проповедовал такие вещи. Ведь Кокорин никого не убил, никого не изнасиловал. Хулиганство. И что теперь? Отрезанный для общества ломоть? Да так не должно быть!

– Не должно.

– И я буду относиться к Кокорину, когда он начнет тренироваться, с симпатией. И по возможности способствовать тому, чтобы он поднялся. Как и Мамаев. Потому что для России они незаурядные футболисты. Незаурядные. А теперь все зависит от их характера, от их воли.

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