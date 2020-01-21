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Генеральный директор «Сочи»: «Хотим, чтобы Кокорин приехал уже на второй сбор»

10:45
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/20.

- Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор, — сказал Рубашко. (Иван Торопцев)

Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.

«Сочи» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей команда набрала 15 очков. Лушчие бомбардиры клуба прямо сейчас — Дмитрий Полоз (3 гола) и Андрей Мостовой (3 гола).

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