Генеральный директор "Рубина" уверен, что его команда всегда будет играть в РПЛ

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что его команда всегда будет играть в премьер-лиге. Он также добавил, что клуб сможет жить за счет воспитанников.

- Уверен, что мы всегда будем играть в РПЛ, я не допускаю другой мысли, - сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер". - Вот пришло в "Анжи" руководство, которому футбол неинтересен. Ну и нет теперь у них ничего, ни денег, ни стадиона.

А у нас есть тренировочные поля, школа, у нас на базе есть стадион, который не уступает по вместимости стадиону "Оренбурга". Мы сможем сами жить за счет воспитанников, за счет аренды стадионов. Уверен, что мы будем жить всегда.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 28 туров.

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