Гендиректор «Зенита» в ближайшее время встретится с освобожденным по УДО Кокориным
10:51
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.
Сегодня стало известно, что ходатайства об УДО братьев Кокориных удовлетворены. Также сообщалось, что Александр должен быть освобожден по УДО сразу.
— Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время, — цитирует «РИА Новости» Медведева.
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