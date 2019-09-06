Гендиректор «Зенита» в ближайшее время встретится с освобожденным по УДО Кокориным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

Сегодня стало известно, что ходатайства об УДО братьев Кокориных удовлетворены. Также сообщалось, что Александр должен быть освобожден по УДО сразу.

— Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время, — цитирует «РИА Новости» Медведева.