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Гендиректор «Зенита» в ближайшее время встретится с освобожденным по УДО Кокориным

10:51
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

Сегодня стало известно, что ходатайства об УДО братьев Кокориных удовлетворены. Также сообщалось, что Александр должен быть освобожден по УДО сразу.

— Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время, — цитирует «РИА Новости» Медведева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190906/1558381822.html

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