Гендиректор "Тамбова": "Новый лимит сделает РПЛ более эффективной"

Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков в разговоре с "СЭ" поделился мнением о принятом сегодня на заседании Исполкома РФС новом лимите на легионеров. С сезона-2020/21 в заявку на сезон могут быть включены до 8 иностранцев, при этом все они смогут одновременно находиться на поле.
– Я согласен с принятым лимитом, – заявил Худяков. – Чем больше у нас будет высококлассных футболистов, тем интереснее будет чемпионат. В Англии и других ведущих европейских лигах нет никакого лимита. Новый лимит сделает РПЛ более эффективной, она будет набирать рейтинги. Руководство лиги действует в правильном направлении.
В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя формула – "6+5", как и в 5 предыдущих сезонах, по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.
Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Евгений Белоусов)