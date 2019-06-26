Гендиректор "Тамбова": "Новый лимит сделает РПЛ более эффективной"

Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков в разговоре с "СЭ" поделился мнением о принятом сегодня на заседании Исполкома РФС новом лимите на легионеров. С сезона-2020/21 в заявку на сезон могут быть включены до 8 иностранцев, при этом все они смогут одновременно находиться на поле.

– Я согласен с принятым лимитом, – заявил Худяков. – Чем больше у нас будет высококлассных футболистов, тем интереснее будет чемпионат. В Англии и других ведущих европейских лигах нет никакого лимита. Новый лимит сделает РПЛ более эффективной, она будет набирать рейтинги. Руководство лиги действует в правильном направлении.

В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя формула – "6+5", как и в 5 предыдущих сезонах, по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Евгений Белоусов)

Новый лимит. Что об этом надо знать