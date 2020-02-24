Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что в команду должен перейти 27-летний хавбек сборной ДР Конго Жанелли Имбула. Африканец пополнит «Сочи» на правах свободного агента.

— «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?

— Да, все так.

— Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Стоук Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?

— В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.

— Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?

— Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте. (Евгений Белоусов)