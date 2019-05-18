Газзаев нанес символический удар перед матчем ЦСКА - "Ахмат"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев нанес символический удар перед матчем 29-го тура премьер-лиги между армейцами и "Ахматом". 14 лет назад он выиграл с красно-синими Кубок УЕФА, обыграв в финале "Спортинг" (3:1). На эту встречу игроки ЦСКА вышли в памятных футболках золотого цвета.
На матч выйдем в специальных футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА! #ЦСКАахмат pic.twitter.com/axv0ZKdjmH– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 мая 2019 г.
Кому в такой день наносить первый удар по мячу, как не тренеру, который привёл #ЦСКА к триумфу в 2005-м 😉 #ЦСКАахмат pic.twitter.com/2r4WLUwNMc– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 мая 2019 г.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 28 туров.
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