16:42 | Футбол — РПЛ

Газзаев нанес символический удар перед матчем ЦСКА - "Ахмат"

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев нанес символический удар перед матчем 29-го тура премьер-лиги между армейцами и "Ахматом". 14 лет назад он выиграл с красно-синими Кубок УЕФА, обыграв в финале "Спортинг" (3:1). На эту встречу игроки ЦСКА вышли в памятных футболках золотого цвета.


 

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 28 туров.

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