Галицкий - о контракте Мамаева: "У нас были причины объявить о расторжении"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий разъяснил позицию клуба по контракту с полузащитником Павлом Мамаевым. После того, как футболист попал в СИЗО, "быки" выступили с заявлением, в котором объявили о намерении расторгнуть соглашение.

- У "Краснодара" были причины на объявление о расторжении контракта с Мамаевым, - заявил Галицкий в интервью на Youtube-канале "Русские норм". - Мы подали в палату на разрыв контракта. Я принимал участие, но я не хочу влиять на судью Павла своими словами, потому что российская тюрьма - не самое приятное место, не санаторий на берегу моря. Наши отношения с Павлом это наши отношения. Комментировать их до решения суда я не буду.

Но тем, кто станет футболистами, должны знать - с них не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером. За это им платят такие деньги. Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч, это налагает определённые обязательства - хотят они этого или нет.

Напомним, Мамаев 8 октября прошлого года принял участие в двух драках в центре Москвы, в результате чего пострадали три человека. Он был арестован судом на два месяца, после чего мера пресечения продлевалась дважды. В марте материалы дела были переданы в суд.

Пренсенский суд Москвы 3 апреля продлил арест футболиста до 25 сентября. 9 апреля судьи начнут рассматривать дело по существу. Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого обвиняют по статьям "Хулиганство" и "Побои".