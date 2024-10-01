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Гаджи Гаджиев: «Судьи не успевают за игрой и изменившимися трактовками»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе судей в РПЛ.

«Замечания по судейству у абсолютного большинства команд. Судьи не успевают за игрой, за изменившимися трактовками. Квалифицированный арбитр всегда трактует ситуации одинаково. Карасев не дал пенальти «Динамо» с «Краснодаром», в нашей игре с «Ростовом» не дал штрафной и, может, красную, но он был последователен. Он так трактует эти эпизоды. Но проблема в том, что другой трактует по-другому. И потом говорят, что судья установил высокую планку. Но у одного своя планка, у другого — другая, так нельзя. Как нам тогда тренироваться? По какой планке разрешать игрокам на занятиях действовать? Толкать руками или нет? Это все мешает развитию игры, а мы должны двигаться дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство в матче 10-го тура против московского «Динамо» (0:1) и призвал отстранять некачественных арбитров.

Источник: РБ Спорт
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