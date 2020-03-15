Футболистка ЦСКА вновь пошутила над Глушаковым и «Спартаком»

Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко пошутила над полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшим клубом «Спартаком».

В stories Instagram Коваленко отвечала на вопросы пользователей соцсети. На вопрос «Спартак» чемпион?" она ответила фотографией Глушакова. На ней экс-игрок красно-белых изображен со слоганом «ЦСКА всегда будет первым».

До этого футболистка аналогичной картинкой поздравила Глушакова с днем рождения.