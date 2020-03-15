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Футболистка ЦСКА вновь пошутила над Глушаковым и «Спартаком»

13:04
Денис Глушаков. Фото Instagram. Ксения Коваленко. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Instagram.
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Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко пошутила над полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшим клубом «Спартаком».

В stories Instagram Коваленко отвечала на вопросы пользователей соцсети. На вопрос «Спартак» чемпион?" она ответила фотографией Глушакова. На ней экс-игрок красно-белых изображен со слоганом «ЦСКА всегда будет первым».

До этого футболистка аналогичной картинкой поздравила Глушакова с днем рождения.

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