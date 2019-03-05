19:45 | Футбол — РПЛ

ФСИН разрешила допустить врачей "Зенита" в СИЗО к Кокорину

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Врачи "Зенита" смогут обследовать нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". 27-летний форвард испытывает проблемы с ногой.

Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти на встречу в допуске врачей "Зенита" к футболисту Александру Кокорину, но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время, - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова. - Учитывая, что Кокорин - профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО "Бутырка".

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 8 апреля. 

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https://rsport.ria.ru/20190305/1551572930.html

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