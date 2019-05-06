Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовало на своем сайте полную версию заявления об опровержении информации о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.

Ранее сайт supportersnews.ru опубликовал заявление, в котором говорилось о сложении полномочий Конева.

– 1. В минувшие выходные Совет "Фратрии" не собирался, так как о нем не знали 9 основных объединений из входящих в него 15.



2. Как написал директор "Фратрии" Александр Конев в своих соцсетях, ни ОДНОГО билета на трибуну Б "Фратрии" не было выделено.



3. При организации встречи было выдвинуто лишь два условия: присутствие Валентина Коршунова и представителей альянса объединений, подписавшихся под заявлением, опубликованном сегодня на сайте "Саппортерс Груп".



4. Время, место и сроки оповещения о сборе Совета 11 апреля устроили абсолютно всех представителей коллективов, входящих в Совет "Фратрии", за исключением представителей упомянутого альянса.



5. Объединения "Элиенс", "Восход" и "Запрещенные" никогда не входили в Совет "Фратрии".



Все первоначальные решения Совета "Фратрии", озвученные 26 апреля 2019 года, остаются в силе. Никаких решений относительно Александра Конева Совет "Фратрии" не принимал, он был и остается директором "Фратрии".



P.S. Обращаем внимание журналистов, что все заявления от имени "Фратрии" публикуются исключительно на сайте fratria.ru и с одноименного аккаунта в социальных сетях, – написано в заявлении "Фратрии" на сайте.

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