Российский нападающий Александр Кокорин вспомнил, как вместе с Павлом Мамаев стал соучастником двух драк в Москве, из-за которых попал в тюрьму.

«Конечно, с самого начала было очень трудно с этим справляться и жить, так как прошло время, и для него, и для меня. Каждый из нас осознал степень и серьезность наших действий, и мы никогда не будем делать что-то подобное.

Павел отличный парень, но есть проблема... Когда мы вместе выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы. Но после печального для него и меня опыта мы поняли, что перешли предел, он действительно изменился. Мы были молоды, это было безумие», — рассказал футболист в интервью FootMercato.