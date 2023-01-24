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Кокорин — о Мамаеве: «Он отличный парень, но когда мы выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы!»

Форвард Кокорин рассказал, что думает о Павле Мамаеве
Виктория Кравченко
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Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий Александр Кокорин вспомнил, как вместе с Павлом Мамаев стал соучастником двух драк в Москве, из-за которых попал в тюрьму.

«Конечно, с самого начала было очень трудно с этим справляться и жить, так как прошло время, и для него, и для меня. Каждый из нас осознал степень и серьезность наших действий, и мы никогда не будем делать что-то подобное.

Павел отличный парень, но есть проблема... Когда мы вместе выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы. Но после печального для него и меня опыта мы поняли, что перешли предел, он действительно изменился. Мы были молоды, это было безумие», — рассказал футболист в интервью FootMercato.

Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

Источник: https://www.footmercato.net/a397008723127900029-aleksandr-kokorin-il-y-avait-bien-des-discussions-avec-lom-malheureusement-ca-ne-sest-pas-fait
Александр Кокорин
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