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Филипп и Панченко — в заявке «Динамо» на матч с «Зенитом»

19:09
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Стала известна заявка «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата России против «Зенита», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В заявку вошли форварды Кирилл Панченко и Максимилиан Филипп.

В список из 24 игроков вошли:

вратари — Шунин, Лещук, Сангаре;

защитники — Паршивлюк, Шуньич, Плиев, Рыков, Рауш, Морозов, Нойштедтер, Ордец, Евгеньев;

полузащитники — Юсупов, Шиманьски, Соснин, Каборе, Кардозу;

нападающие — Панченко, Нжи, Шейдаев, Игбун, Филипп, Обольский, Грулев.

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 24 балла и 6-я строчка.

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Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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