Стала известна заявка «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата России против «Зенита», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В заявку вошли форварды Кирилл Панченко и Максимилиан Филипп.

В список из 24 игроков вошли:

вратари — Шунин, Лещук, Сангаре;

защитники — Паршивлюк, Шуньич, Плиев, Рыков, Рауш, Морозов, Нойштедтер, Ордец, Евгеньев;

полузащитники — Юсупов, Шиманьски, Соснин, Каборе, Кардозу;

нападающие — Панченко, Нжи, Шейдаев, Игбун, Филипп, Обольский, Грулев.

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 24 балла и 6-я строчка.

Делегация #Динамо в Санкт-Петербурге насчитывает 24 футболиста: Шунин, Лещук, Сангаре (вратари), Паршивлюк, Панченко, Плиев, Шейдаев, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Кардозу, Н'Жи, Соснин, Каборе, Игбун, Филипп, Нойштедтер, Шиманьски, Ордец, Шунич, Евгеньев, Грулёв, Обольский pic.twitter.com/f1ZWfrLOoq — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 5, 2019

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