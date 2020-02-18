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Фернандес вспомнил, что ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания от «Зенита»

12:53
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, который вместе с командой находится на сборах в испанском Кампоаморе, поделился ожиданиями от возобновления сезона в чемпионате России.

«Наша цель всегда одна — первое место, — приводит слова Фернандеса Bobsoccer. — Разумеется, знаем, что «Зенит» опережает нас на 11 очков. Но я прекрасно помню, как однажды нам удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото (в 2014-м). Понятно, что ситуации и чемпионаты разные, и все же мы по-любому будем бороться за главный трофей, пока сохраняются шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем все, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов».

ЦСКА с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Зенит» — 45 баллов и первая строчка.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/max/blog/?item=531714

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