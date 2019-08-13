"Федя накормил хорошо". Дзюба - о баттле Бузовой и Смолова

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как относится к баттлу "Comment out".

- Нет, туда бы я не пошел, хотя меня звали еще до Федора Смолова, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Ничего не имею против, у каждого свой формат. Овощной камшот Бузовой? Не, не мое. Оля, не расстраивайся, и так Федя накормил хорошо.

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