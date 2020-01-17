Федун рассказал о процессе передачи «Спартака» болельщикам
13:31
Владелец «Спартака» Леонид Федун прорабатывает вопрос передачи московского клуба болельщикам, сообщают «РИА Новости». 63-летний россиянин рассчитывает проработать схему до конца 2020 года.
«Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», — приводят слова Федуна «РИА Новости».
Ранее Федун заявил, что в 2023 году планирует отойти от дел в «Спартаке» и передать контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой станут «все поклонники» команды.
Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году. В тот момент клуб находился практически в предбанкротном состоянии.
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