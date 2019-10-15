Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не передумал отойти от дел в 2023 году. Ранее председатель совета директоров «Спартака» сообщил, что намерен передать его контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой станут «все поклонники» команды. Именно они, по его словам, будут управлять ею.

— В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков, — цитирует Федуна «Комсомольская правда».

— Да, мы с вами как-то говорили на эту тему, вы по-прежнему...

— Это не по-прежнему, это мое решение, которое не будет изменено.

— А если болельщики вас не поддержат и скажут — нет...

— Ну, в нашей стране рабства ж нет, правильно?

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