В понедельник, в 17.00 (мск), на канале «СЭ» в YouTube пройдет эфир с обозревателями Вячеславом Короткиным и Дмитрием Зеленовым. Ведущая — Мария Маркова.

Главная тема нашего лайва — свежее интервью Леонида Федуна «СЭ», в котором владелец «Спартака» выстрел против возобновления сезона при пустых трибунах. Прав ли Леонид Арнольдович?

Леонид Федун: «Какой смысл доигрывать сезон без зрителей?! На организацию матча потратим 20 миллионов, а отдача — ноль!»