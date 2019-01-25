Федун и Черчесов пообщались перед матчем "Спартак" – "Зенит"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поговорил с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поговорил с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий Зеленов.

"Зенит" – "Спартак": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 25 января, начало – в 18.30 (мск).

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица