Федотов ушел из «Оренбурга»

Владимир Федотов ушел с поста главного тренера «Оренбурга». Нового главного тренера команде представят завтра.

Сам 53-летний специалист подпишет контракт с «Сочи» на 2,5 года. (Сергей Егоров)

Сегодня «Оренбург» в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19 очками занимает 13-е место в РПЛ.

После ухода Федотова клуб может назначить нового тренера из своей же системы. По данным «СЭ», речь идет об Ильшате Айткуове и Константине Емельянове.

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