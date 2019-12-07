Федотов ушел из «Оренбурга»
16:08
Владимир Федотов ушел с поста главного тренера «Оренбурга». Нового главного тренера команде представят завтра.
Сам 53-летний специалист подпишет контракт с «Сочи» на 2,5 года. (Сергей Егоров)
Сегодня «Оренбург» в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19 очками занимает 13-е место в РПЛ.
После ухода Федотова клуб может назначить нового тренера из своей же системы. По данным «СЭ», речь идет об Ильшате Айткуове и Константине Емельянове.
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