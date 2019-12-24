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Федор Кудряшов получил благодарность за помощь пострадавшим от наводнения

16:55
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Благодарность Федору Кудряшову.
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В распоряжении «СЭ» оказалась благодарность, которую вчера отправила в адрес футболиста сборной России Федора Кудряшова организатор Центра гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области летом 2019 года Наталья Дикусарова.

По имеющимся сведениям, защитник перевел в адрес пострадавших значительную сумму.

Кудряшов, который после расторжения контракта с «Сочи» остается без клуба, родился в поселке Мамакан Иркутской области. (Константин Алексеев)

Благодарность Федору Кудряшову.
Благодарность Федору Кудряшову.

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