10:16 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов: "В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что это непростой соперник. Однако, по его словам, армейцы будут отталкиваться от своей игры.

– В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером, – цитирует Чалова пресс-служба клуба. – Ее игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет.

 

ЦСКА – Ахмат

 

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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