Федор Чалов: "В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что это непростой соперник. Однако, по его словам, армейцы будут отталкиваться от своей игры.
– В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером, – цитирует Чалова пресс-служба клуба. – Ее игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет.
Сегодня сыграем первый из двух домашних матчей, которыми закроем сезон-2018/19. Ждём вас на трибунах!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 мая 2019 г.
⚽️ #ЦСКАахмат
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/DPsxAEJz2H
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