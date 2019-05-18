Федор Чалов: "В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что это непростой соперник. Однако, по его словам, армейцы будут отталкиваться от своей игры.

– В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером, – цитирует Чалова пресс-служба клуба. – Ее игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет.