Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» ушли с матча в Самаре

Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» поддержали акцию и покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма матча 19-го тура РПЛ.

Как отмечает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, стадион покинули 59 фанатов «Урала».

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.