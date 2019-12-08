Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» ушли с матча в Самаре
14:50
Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» поддержали акцию и покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма матча 19-го тура РПЛ.
Как отмечает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, стадион покинули 59 фанатов «Урала».
Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.
59 фанатов #ФКУрал покинули стадион на 30 минуте. pic.twitter.com/yYi0mu3jKx— ФК Урал (@FCURAL) December 8, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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