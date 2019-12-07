Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанатское объединение «Краснодара» South Supporters поддержат акцию, запущенную болельщиками «Спартака» и покинут стадион до окончания матча с ЦСКА в 19-м туре РПЛ. Исходя из заявления, опубликованного в Instagram объединения, болельщики уйдут со стадиона на 30-й минуте.
«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться.
И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают, и ультрас должны быть едины как никогда.
Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар — это Мы!» — сказано в сообщении.
За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар - это Мы! #SouthSupporters #SS15
Ранее стало известно, что фанаты ЦСКА также покинут арену по ходу встречи с «Краснодаром».
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