Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанатское объединение «Краснодара» South Supporters поддержат акцию, запущенную болельщиками «Спартака» и покинут стадион до окончания матча с ЦСКА в 19-м туре РПЛ. Исходя из заявления, опубликованного в Instagram объединения, болельщики уйдут со стадиона на 30-й минуте.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться.

И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают, и ультрас должны быть едины как никогда.

Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар — это Мы!» — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что фанаты ЦСКА также покинут арену по ходу встречи с «Краснодаром».

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