«Факел» — «Краснодар»: в первом тайме голов не забито

«Краснодар» и «Факел» в первом тайме матча 6-го тура РПЛ голов не забили — 0:0.

Нападающий «быков» Джон Кордоба на 13-й минуте не смог реализовать пенальти. Футболист попал в штангу. После этого мяч отскочил обратно к форварду, но тот не смог забить в пустые ворота.