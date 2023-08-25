Ротенберг — о состоянии поля «Сочи»: «План по улучшению газона принят»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что команда сыграет в следующем туре РПЛ на домашнем стадионе и рассказал, что клуб планирует проведение мероприятий по улучшению состояния газона.

27 августа сочинцы на своем поле примут «Локомотив».

«Вчера была комиссия. План мероприятий по поддержанию и улучшению газона принят. Играем на «Фиште», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценивала состояние газона «Сочи» после матча 5-го тура против «Ростова» (4:0).