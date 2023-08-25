Ротенберг — о состоянии поля «Сочи»: «План по улучшению газона принят»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что команда сыграет в следующем туре РПЛ на домашнем стадионе и рассказал, что клуб планирует проведение мероприятий по улучшению состояния газона.
27 августа сочинцы на своем поле примут «Локомотив».
«Вчера была комиссия. План мероприятий по поддержанию и улучшению газона принят. Играем на «Фиште», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценивала состояние газона «Сочи» после матча 5-го тура против «Ростова» (4:0).
Источник: РИА «Новости»
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|25.08
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|
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|26.08
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|
Рубин – Динамо
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|
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|
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Николя Муми Нгамале
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Квинси Промес
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Пари Нижний Новгород
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