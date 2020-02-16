«Если не отрабатываем на 100 процентов, можем проиграть как «Арсеналу» 0:4».

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, чем его команде может грозить недостаточная самоотдача.

— В первом тайме против «Ювентуса» в Италии вы здорово играли всей командой.

— Мы и дома были не так плохи. С «Байером» тоже была хорошая игра. Мы можем бороться друг за друга. Но когда кто-то думает, что может не возвращаться в оборону, не отрабатывать сзади на сто процентов, мы можем проиграть, как тульскому «Арсеналу» (0:4). (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.