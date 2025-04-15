Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 апреля, 00:30

Ерохин — о целях «Зенита»: «Хотим победить и в Кубке, и в РПЛ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказал о целях команды на остаток сезона.

— Можно ли теперь назвать «Зенит» фаворитом в борьбе за золото?

— Победа над «Краснодаром» оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы. Но мы все равно пока еще не лидеры, не на первом месте идем. Так что надо готовиться к каждому из оставшихся матчей и максимально качественно их отыгрывать, добиваясь побед. В любом случае такая яркая игра, как против «Краснодара», должна дать нам необходимый импульс и уверенность в своих силах. Сейчас можем с хорошим настроением готовиться к следующим играм. Впереди ответная кубковая встреча с «Ростовом», дальше — чемпионат. Надо играть так же качественно, как в наших лучших матчах, например с тем же «Краснодаром». Мы хотим побеждать и в Кубке, и в РПЛ. И сделаем все для этого.

— Чувствуете, что «Краснодар» еще будет совершать осечки и даст возможность себя обойти?

— Мы стараемся не оглядываться на конкурентов и смотреть на себя, больше думаем о собственной игре. Главное — победить в оставшихся матчах. Если будем играть так же качественно, как с «Краснодаром», то можем добиться этого. И все будет хорошо.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Александр Ерохин.«В ближайших матчах сделаем все, чтобы обойти «Краснодар». Ерохин — о победе «Зенита» и чемпионской гонке

Александр Ерохин
ФК Зенит
Читайте также
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
«Химки» собираются уволить Артигу с поста главного тренера
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Маск прокомментировал решение суда в Великобритании о понятии «женщина»
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ерохин: «В ближайших матчах сделаем все, чтобы обойти «Краснодар»

Мостовой — о словах Тотти про великого игрока: «Франческо правильно сказал, так же как и я про него, один из величайших футболистов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости