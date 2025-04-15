Ерохин — о целях «Зенита»: «Хотим победить и в Кубке, и в РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказал о целях команды на остаток сезона.

— Можно ли теперь назвать «Зенит» фаворитом в борьбе за золото?

— Победа над «Краснодаром» оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы. Но мы все равно пока еще не лидеры, не на первом месте идем. Так что надо готовиться к каждому из оставшихся матчей и максимально качественно их отыгрывать, добиваясь побед. В любом случае такая яркая игра, как против «Краснодара», должна дать нам необходимый импульс и уверенность в своих силах. Сейчас можем с хорошим настроением готовиться к следующим играм. Впереди ответная кубковая встреча с «Ростовом», дальше — чемпионат. Надо играть так же качественно, как в наших лучших матчах, например с тем же «Краснодаром». Мы хотим побеждать и в Кубке, и в РПЛ. И сделаем все для этого.

— Чувствуете, что «Краснодар» еще будет совершать осечки и даст возможность себя обойти?

— Мы стараемся не оглядываться на конкурентов и смотреть на себя, больше думаем о собственной игре. Главное — победить в оставшихся матчах. Если будем играть так же качественно, как с «Краснодаром», то можем добиться этого. И все будет хорошо.