Мостовой — о словах Тотти про великого игрока: «Франческо правильно сказал, так же как и я про него, один из величайших футболистов»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста «Ромы» Франческо Тотти о себе.

Ранее Тотти назвал Мостового великим игроком, у которого получится тренерская карьера.

— Как у нас прислушаются, вы же знаете. У нас, наоборот, ждут, как бы кого-нибудь чем-нибудь облить. А тем более меня. Когда я говорю правду, мне говорят, что опять на кого-то... Спокойно к этому отношусь. Сколько раз было такое. Кто-то высказывается, а потом... Франческо правильно сказал, так же как и я про него, один из величайших футболистов, — сказал Мостовой «СЭ».

Экс-форвард сборной Италии Тотти 8 апреля посетил церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.