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Еременко пропускает матч с «Динамо» из-за микроповреждения

17:07
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропускает матч 17-го тура с «Динамо» из-за микроповреждения икроножной мышцы, cообщил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В октябре хавбек был признан лучшим футболистом ростовской команды.

Динамо — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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