Еременко пропускает матч с «Динамо» из-за микроповреждения
17:07
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропускает матч 17-го тура с «Динамо» из-за микроповреждения икроножной мышцы, cообщил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
В октябре хавбек был признан лучшим футболистом ростовской команды.
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