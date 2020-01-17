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Эпичный взлет Кокорина. Готовится повторить жест Роналду?

16:10

«Зенит» в официальном Instagram выложил эффектное фото со сборов в Катаре. Нападающий Александр Кокорин высоко выпрыгнул во время упражнения в тренажерном зале. Его поза в полете напоминает фирменный жест португальца Криштиану Роналду при праздновании забитых голов.

?? @kokorin9

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. «Зенит» может заявить его на весеннюю часть сезона-2019/20.

Накануне форвард во время двусторонки забил первый гол команды в 2020 году.

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