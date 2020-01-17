Эпичный взлет Кокорина. Готовится повторить жест Роналду?

«Зенит» в официальном Instagram выложил эффектное фото со сборов в Катаре. Нападающий Александр Кокорин высоко выпрыгнул во время упражнения в тренажерном зале. Его поза в полете напоминает фирменный жест португальца Криштиану Роналду при праздновании забитых голов.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. «Зенит» может заявить его на весеннюю часть сезона-2019/20.

Накануне форвард во время двусторонки забил первый гол команды в 2020 году.