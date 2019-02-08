Эмилиано Ригони: "Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что был рад отличиться в товарищеском матче против "Сарпсборга" (2:1). 26-летний аргентинец добавил, что хотел оправдать доверие главного тренера Сергея Семака.
- Очень рад, что сумел отличиться, поскольку эту комбинацию мы много раз отрабатывали на тренировках, - сказал Ригони в интервью клубной пресс-службе. - Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить.
Сегодня что-то получилось, что-то - нет. Эти матчи проводятся для того, чтобы поработать над ошибками и чтобы тренер указал нам на то, что мы сделали хорошо, а что - плохо.
Первую половину текущего сезона Ригони провел в "Аталанте" на правах аренды. Всего он сыграл в 17 матчах, в которых забил 4 гола.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-08-emiliano-rigoni-rad-chto-sumel-opravdat-doverie-trenera-i-zabit-.htm