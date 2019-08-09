Элвер Рахимич: "Надеюсь, победная серия ЦСКА продлится и в матче с "Сочи"

Экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич доволен результатами команды на старте сезона. Он надеется, что в матче с "Сочи" в 5-м туре продлится победная серия красно-синих.
– Результаты ЦСКА очень радуют, – цитируют "Известия" Рахимича. – Команда обретает стабильность и уверенность в своих силах. Это позволяет спокойно брать свои очки. Надеюсь, победная серия продлится и в матче с "Сочи". Но ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо недооценке соперника. Южане – очень опасный коллектив, но я считаю, что ЦСКА сильнее и должен их обыгрывать.
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