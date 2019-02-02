"Эльче" - "Зенит": Кержаков, Нету, Мусаев и Ригони в стартовом составе

"Зенит" назвал стартовый состав на товарищеский матч против "Эльче". Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
"Зенит": Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Оздоев, Мусаев, Ригони, Заболотный, Мак.
Запасные: Рыбиков, Воробьев, Эрнани, Кузяев.
Стартовый состав на матч #ЭльчеЗенит! pic.twitter.com/WvbgRbD2O1– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 2 февраля 2019 г.
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