Экс-скаут "Арсенала" Павел Кучеров: "Гус Тил? Нет, он не Промес. Квинси помощнее"

Экс-скаут лондонского "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров считает, что бывший игрок "Спартака", а ныне полузащитник "Севильи" Квинси Промес сильнее хавбека АЗ Гуса Тила, которым интересуются красно-белые.

– У "Спартака" недавно был крутой голландец. Тила можно сравнивать с Промесом?

– Нет, он не Промес, это другого плана игрок. Промес помощнее. Но в целом для "Спартака" Тил качественный футболист – если смотреть на ту молодежь, которая играет за красно-белых сейчас, он точно сильнее.

– А если сравнивать с более опытными – например, Ханни?

– Мы видим, как играет Ханни. Вопрос, для чего его брали, на какую позицию. Пока надо говорить о том, что ни Ханни себя не реализовал, ни "Спартак" не получил того, чего ожидал от этого трансфера. (Сергей Егоров)

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