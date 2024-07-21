Экс-селекционер «Локомотива» Баранник оценил игру Дзюбы в московском клубе

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал выступления нападающего Артема Дзюбы за железнодорожников.

«В первый свой сезон, когда Дзюба только пришел в «Локомотив», Артем практически вытащил команду за уши. После этого от него уже ожидали чего-то подобного и дальше. Но тут понятно, что у Артема на первых порах в «Локомотиве» была запредельная мотивация. Ему хотелось всем доказать, что он не списанный материал. Это еще совпало с тем положением, в котором на тот момент находились железнодорожники.

Дзюба здорово тогда помог «Локомотиву», но очень сложно ожидать, что сейчас Артем может в одиночку может тащить за собой команду. Он может решать определенные эпизоды, это однозначно. Мне кажется, что в минувшем сезоне вся команда «Локомотив» не была той боевой единицей, которая была необходима для того, чтобы Дзюба мог в полной мере себя проявить», — цитирует Баранника Legalbet.

Дзюба стал свободным агентом по окончании контракта с «Локомотивом» летом 2024 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 26 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает форварда в 2 миллиона евро.