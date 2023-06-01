Экс-игрока «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации в общую палату

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов сообщил, что экс-полузащитника московского клуба Юрия Гаврилова перевели из реанимации в общую палату.

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели (из реанимации) в общую палату», — приводят РИА Новости слова Кечинова.

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт.

Будучи футболистом, Гаврилов выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Сатурн».