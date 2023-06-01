Кобелев поделился мнением о лучших игроках сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о лучших игроках сезона в чемпионате России.

«Если смотреть на завершающийся чемпионат, нам хватит пяти фамилий. Предпочтение отдам Малкому, этот сезон был для него лучшим в составе «Зенита». В чемпионате он много забивал и отдавал, и принес клубу чемпионство. Он по праву лучший в этом сезоне. Если брать ярких игроков, я назову группу игроков «Зенита». Обычно лучшие игроки — это футболисты атаки, несмотря на это мне нравятся Сантос и Барриос. На них очень хорошо много проверить свой уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей за «Зенит», в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами.