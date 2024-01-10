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Экс-игрок «Спартака» Масалитин назвал рискованным трансфер Артура в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что трансфер бразильского полузащитника Артура из «Палмейраса» в «Зенит» является рискованной сделкой для петербургского клуба.

«Только время покажет, как он впишется в команду, и что это за игрок. Если он проявил себя хорошо в предыдущем клубе, то это не значит, что у него сразу получится в «Зените». Каждый трансфер — это риск, взять к примеру хотя бы Ближний Восток. Туда почти все звезды уехали за большими деньгами, кто-то своим положением доволен, кто-то нет. Очень многие хотят вернуться в Европу. Пока нельзя говорить уверенно, что Артур усилит «Зенит», только игры покажут как он пройдет адаптацию и как будет помогать новой команде», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Зенит» объявил о подписании 25-летнего Артура 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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