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Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Играть за клубы РПЛ должны не россияне, а лучшие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин не считает, что клуб наносит урон патриотизму, приобретая в каждое трансферное окно игроков из Бразилии.

«Моя симпатия — на стороне футбола. Мне главное, чтобы был хороший футбол, чтобы было интересно смотреть, чтобы не ставили «автобус», были острые атаки и голы. Когда смотришь чемпионаты Англии или Италии, все это видишь. И лично я хочу все это видеть в российском футболе. Мне нравится, как играет «Пари НН», как играют «Крылья», местами вызывает симпатию игра «Спартака» и «Динамо». А кто какой национальности в команде, мне без разницы. Мы же видим, какие интернациональные команды в топовых зарубежных чемпионатах. И никто там не заморачивается на тему, играют за эти команды французы или англичане. Играют лучшие — вот и все. Так должно быть и у нас», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Петербуржцы приобрели зимой защитника «Флуминенсе» Нино и полузащитников Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
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«Зенит» ждет встреча с Манчини
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Спартак

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