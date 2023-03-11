Озбилиз — о смене спортивного гражданства: «Игрок должен выбирать сердцем»

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался о смене спортивного гражданства.

«Конечно, это очень важный момент в карьере любого футболиста. Игрок должен выбирать сердцем, сам хотеть играть за сборную Армении. Если кто-то другой хочет, этого мало», — сказал Озбилис «СЭ».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян 19-го марта полетит в Ереван для получения армянского паспорта.