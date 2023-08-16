Селюк не считает, что агенты Захаряна срывают сделку по переходу в «Реал Сосьедад»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» возможный срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мне изначально не нравится позиция многих руководителей клубов, что агенты могут сломать карьеру игроку, что агенты — это зло. Это не так. Я не думаю, что агенты Захаряна ломают сделку. Я думаю, что у медали две стороны. В любом бизнесе нужно прийти к определенному знаменателю. И пусть и клуб, и агенты заработают. Если были договоренности, что «Динамо» должно заплатить агентам Захаряна какую-то сумму, то они должны это сделать», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат» сообщил, что трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» срывается из-за желания агентов получить комиссию: изначально «Динамо» договаривалось, что комиссия будет выплачена только при условии продажи игрока за 25 миллионов евро.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

16 августа в «Динамо» сообщили, что Захарян вернулся к тренировкам в составе команды.